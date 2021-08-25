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Diyarbakır'da ürküten olay! Bomba gibi patladı

İHA
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Giriş: 25.08.2021 00:05
Güncelleme:25.08.2021 00:05
Diyarbakır’da bir servis aracı seyir halindeyken motor kısmından alev aldı, aracın klima gazı da bomba gibi patladı. Araç sahibi Şehmus Çiçekçi ise yaşadığ o anları “Seyir halinde iken araçtan birden dumanlar çıktı, kaputunu açınca araç alevlendi. İtfaiyeyi aradım, 25 dakika içinde geldi, gelene kadar da araç kül oldu." sözleriyle anlattı.

Son dakika haberi: Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Ahmet Kaya Caddesi üzerinde meydana geldi.

PATLAYAN ARACI İTFAİYE SÖNDÜRDÜ

Edinilen bilgilere göre, Şehmus Çiçekçi'nin hakimiyetindeki 21 ABG 182 plakalı servis aracı, seyir halindeyken aniden motor kısmından alev aldı. Alevleri söndürmeye çalışan sürücü aracın klima gazı patlayınca geri çekilerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede alevlere teslim olan araç itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Kullanılamaz hale gelen araçta kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi.



PATLAMA MEYDANA GELDİ
Patlama sesiyle çevredekilerin panik yaşadığı yangında aracın müdahale edilemeyecek duruma geldiğini aktaran araç sahibi Şehmus Çiçekçi, kovalarla müdahale etmesine rağmen işe yaramadığını söyledi.

ARAÇ KÜL OLDU

Çiçekçi, "Seyir halinde iken araçtan birden dumanlar çıktı, kaputunu açınca araç alevlendi. İtfaiyeyi aradım, 25 dakika içinde geldi, gelene kadar da araç kül oldu. Araçta ben tek vardım, müdahale edilecek durumda değildi. Kovalarla su döktüm fakat sönmedi, daha sonra patlama meydana geldi. Cam ve lastikler patladı, Allah beterinden korusun" dedi.

Abdullah Altoprak ise, sürücünün araçta tek olduğunu, kendisi seyir halindeyken başına böyle talihsiz bir olay geldiğini kaydederek, hiçbir vatandaşın başına böyle bir şey gelmemesi temennisinde bulundu.

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