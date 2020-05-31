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Son dakika: Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ı şehit eden saldırgan yakalandı |Video
Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının faili gözaltına alındı. Dün polis ekipleri, şüphelilerin merkez Yenişehir ilçesine bağlı Şilbe Mahallesi'ndeki mezarlıkta görüldükleri ihbarıyla harekete geçmiş ve mezarlık ve çevresine düzenlenen hava destekli operasyonda şüphelilerden F.A. (20) ve M.A. (23) yakalanmıştı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz canlı yayında Diyarbakıt'dan aktardı.