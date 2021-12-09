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Diyarbakır'da öğrencilerin kavgasına aileler de karıştı: 1 ölü 12 yaralı

İHA
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Giriş: 09.12.2021 21:15
Güncelleme:09.12.2021 21:15
Son dakika haberleri... Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde öğrenci servisinde çıkan tartışma ailelerin de karışmasıyla taşlı sopalı silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 7’si ağır 12 kişi yaralandı.

İddiaya göre, ilçeye bağlı Korukçu ve Kayabaşı köylerinde yaşayan ve okul çıkışı servisle eve giden öğrenciler arasında servis içerisinde tartışma yaşandı. Korukçu köyünden bir aile ile Kayabaşı köyünden 2 ailenin arasında daha önceden husumet bulunan öğrenciler arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan öğrencilerin haber vermeleri üzerine olay yerine gelen ailelerinin de dahil olduğu, taş, sopa ve silahların kullandığı kavgada 13 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Kadri T. (39) Bismil Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Köyde güvenlik önlemleri alınırken olayla ilgili inceleme başlattı.

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