Son dakika: Diyarbakır merkezli terör operasyonu

Son dakika haberine göre... Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Demokratik Toplum Kongresi (DTK) soruşturması kapsamında 3 ilde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 19 avukat gözaltına alındı. Operasyonun devam ettiği bildirildi. Operasyon kapsamında farklı meslek kollarındakiler ile birlikte 101 kişi için gözaltı kararı verildiği belirtiliyor. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

Diyarbakır'da, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 ilde düzenlenen operasyonda 19 avukat gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, yürütülen soruşturma kapsamında Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi'nce PKK içerisindeki bir yapılanma olduğu belirtilen ve örgütün sözde 'yasama' organı olduğu ifade edilen DTK yapılanmasında yer aldıkları saptanan çok sayıda avukat hakkında gözaltı kararı alındı.

19 AVUKAT GÖZALTINDA

Bu kapsamda harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Diyarbakır merkezli Şırnak ve Adıyaman'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 19 avukat gözaltına alındı. Operasyonun devam ettiği belirtildi.

101 GÖZALTI KARARI

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturmada, farklı meslek kollarına mensup 101 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.