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Son dakika: Denizli'de kanlı düello kamerada! Önce selamlaştılar... | Video

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Giriş: 28.05.2020 15:35
Güncelleme:28.05.2020 15:53
Denizli'de biri kız 4 genç arasında arasın da yaşanan bıçaklı kavga anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Olayda gençler önce tokalaşıp, öpüşen gençler ardından bıçaklarla bir birlerine saldırdılar. Kavgada 17 yaşındaki gençlerden biri bacağından diğeri ise yüzünden bıçaklanarak yaralandı. Bıçaklananlardan birinin annesi ise 'sen bizi yaktın, belimizi büktün' diye oğluna sitem etti. .
Son dakika: Denizlide kanlı düello kamerada! Önce selamlaştılar... SON DAKİKA: DENİZLİ'DE KANLI DÜELLO KAMERADA! ÖNCE SELAMLAŞTILAR...

Kanlı düello kamerada! Önce selamlaştılar...
Kanlı düello kamerada! Önce selamlaştılar...
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