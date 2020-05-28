Son dakika: Denizli'de kanlı düello kamerada! Önce selamlaştılar...

Denizli'de biri kız 4 genç arasında arasın da yaşanan bıçaklı kavga anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Olayda gençler önce tokalaşıp, öpüşen gençler ardından bıçaklarla bir birlerine saldırdılar. Kavgada 17 yaşındaki gençlerden biri bacağından diğeri ise yüzünden bıçaklanarak yaralandı. Bıçaklananlardan birinin annesi ise 'sen bizi yaktın, belimizi büktün' diye oğluna sitem etti.

Giriş Tarihi: 28.05.2020 15:44 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020 15:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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