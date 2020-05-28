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Haberler Galeri Son dakika: Denizli'de kanlı düello kamerada! Önce selamlaştılar...

Son dakika: Denizli'de kanlı düello kamerada! Önce selamlaştılar...

Denizli'de biri kız 4 genç arasında arasın da yaşanan bıçaklı kavga anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Olayda gençler önce tokalaşıp, öpüşen gençler ardından bıçaklarla bir birlerine saldırdılar. Kavgada 17 yaşındaki gençlerden biri bacağından diğeri ise yüzünden bıçaklanarak yaralandı. Bıçaklananlardan birinin annesi ise 'sen bizi yaktın, belimizi büktün' diye oğluna sitem etti.

Giriş Tarihi: 28.05.2020 15:44 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020 15:54
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Son dakika: Denizli'de kanlı düello kamerada! Önce selamlaştılar...
Son dakika: Denizli'de kanlı düello kamerada! Önce selamlaştılar...

Olay, Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi 460 Sokak üzerinde meydana geldi. M.K. (17) ve H.K. (16) isimli kardeşler C.İ. (17) ile sosyal medya üzerinden kız meselesinden dolayı tartıştı. Sokağa çıkma kısıtlaması olan gençler buna rağmen randevulaşarak 460 Sokak üzerinde buluştu.

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Son dakika: Denizli'de kanlı düello kamerada! Önce selamlaştılar...
Son dakika: Denizli'de kanlı düello kamerada! Önce selamlaştılar...

Ardından gençlerin yanına P.R., (17) isimli genç kızda geldi. Çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülenen olayda, M.K., C.İ., isimli genç ile tokalaşıp, öpüşten sonra bir anda cebinden çıkardığı bıçakla şahsı bacağından bıçakladı.

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Son dakika: Denizli'de kanlı düello kamerada! Önce selamlaştılar...
Son dakika: Denizli'de kanlı düello kamerada! Önce selamlaştılar...

İlk başta ne olduğunu anlayamayan C.İ., ise birkaç saniye sonra cebinden aldığı bıçakla M.K.'ye saldırdı. Bu sırada H.K., ise ağabeyinin bıçaklandığını görünce C.İ'ye tekme ve tokatla saldırdı. Yaklaşık 20 saniye sonra tarafları çevreden geçen vatandaşlar ayırdı.

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Son dakika: Denizli'de kanlı düello kamerada! Önce selamlaştılar...
Son dakika: Denizli'de kanlı düello kamerada! Önce selamlaştılar...

GENÇLER ÖNCE AYRILDI SONRA KAVGAYA DEVAM ETTİ
Olay yerinden uzaklaşan M.K., ve H.K., kardeşler tekrar olay yerine gelerek C.İ., ile kavga etmeye devam etti. Bu esnada C.İ., M.K.'ye tekrar bıçakla saldırıp yüzünden yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakla yaralanan M.K., ve C.İ.'yi ambulans ile hastanelere kaldırdı.

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Son dakika: Denizli'de kanlı düello kamerada! Önce selamlaştılar...
Son dakika: Denizli'de kanlı düello kamerada! Önce selamlaştılar...

Polis ekipleri ise H.K.'yı gözaltına aldı. Yaşananlar esnasında ortadan kaybolan ve daha sonra geri gelen P.R., isimli genç kız ise C.İ., ile birlikte hastaneye gitti.