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Videolar Yaşam Videoları Son dakika: Dağda başına teneke sıkışan ayının zor anları! El ve ayaklarını iple bağlayıp...

Son dakika: Dağda başına teneke sıkışan ayının zor anları! El ve ayaklarını iple bağlayıp...

A Haber
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Giriş: 05.01.2021 10:53
Güncelleme:05.01.2021 15:31
Son dakika haberi... Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde iş makinesi operatörü Azad Özsönmez dağda başına teneke sıkışan ayıya rastladı. Bakın sonrasında neler oldu? İşte A Haber ihbar hattına gelen o görüntüler...

Son dakika haberi... Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde iş makinesi operatörü Azad Özsönmez dağda başına teneke sıkışan ayıya rastladı. Bakın sonrasında neler oldu? İşte A Haber ihbar hattına gelen o görüntüler...

Son dakika: Dağda başına teneke sıkışan ayının zor anları! El ve ayaklarını iple bağlayıp... SON DAKİKA: DAĞDA BAŞINA TENEKE SIKIŞAN AYININ ZOR ANLARI! EL VE AYAKLARINI İPLE BAĞLAYIP...
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