- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Son dakika: Dağda başına teneke sıkışan ayının zor anları! El ve ayaklarını iple bağlayıp...
Son dakika haberi... Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde iş makinesi operatörü Azad Özsönmez dağda başına teneke sıkışan ayıya rastladı. Bakın sonrasında neler oldu? İşte A Haber ihbar hattına gelen o görüntüler...
Son dakika haberi... Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde iş makinesi operatörü Azad Özsönmez dağda başına teneke sıkışan ayıya rastladı. Bakın sonrasında neler oldu? İşte A Haber ihbar hattına gelen o görüntüler...