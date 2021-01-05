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Haberler Galeri Son dakika: Dağda başına teneke sıkışan ayının zor anları! El ve ayaklarını iple bağlayıp...

Son dakika: Dağda başına teneke sıkışan ayının zor anları! El ve ayaklarını iple bağlayıp...

Son dakika haberi... Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde iş makinesi operatörü Azad Özsönmez dağda başına teneke sıkışan ayıya rastladı. Bakın sonrasında neler oldu? İşte A Haber ihbar hattına gelen o görüntüler...

A Haber
Giriş Tarihi: 05.01.2021 15:25 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021 17:51
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Son dakika: Dağda başına teneke sıkışan ayının zor anları! El ve ayaklarını iple bağlayıp...

İş makinesi operatörü Azad Özsönmez Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde karla kaplı yollarda çalışma yapıyordu.

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Son dakika: Dağda başına teneke sıkışan ayının zor anları! El ve ayaklarını iple bağlayıp...

Kepçe ile ilerlerken karın içindeki ayıyı fark etti.

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Son dakika: Dağda başına teneke sıkışan ayının zor anları! El ve ayaklarını iple bağlayıp...

Çaresiz ayı karın içinde başına sıkışan tenekeyi çıkarmaya çalışıyordu.

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Son dakika: Dağda başına teneke sıkışan ayının zor anları! El ve ayaklarını iple bağlayıp...

Özsönmez araçtan inerek önce ayının el ve ayaklarını ip ile sıkıca bağladı, ardından da ayının başındaki tenekeyi çıkardı.

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Son dakika: Dağda başına teneke sıkışan ayının zor anları! El ve ayaklarını iple bağlayıp...

Özgürlüğüne kavuşan ayı yoluna devam etti.

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