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06 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Dağda başına teneke sıkışan ayının zor anları! El ve ayaklarını iple bağlayıp... Son dakika: Dağda başına teneke sıkışan ayının zor anları! El ve ayaklarını iple bağlayıp... Son dakika haberi... Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde iş makinesi operatörü Azad Özsönmez dağda başına teneke sıkışan ayıya rastladı. Bakın sonrasında neler oldu? İşte A Haber ihbar hattına gelen o görüntüler... Giriş Tarihi: 05.01.2021 15:25 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021 17:51
İş makinesi operatörü Azad Özsönmez Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde karla kaplı yollarda çalışma yapıyordu.
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Kepçe ile ilerlerken karın içindeki ayıyı fark etti.
Çaresiz ayı karın içinde başına sıkışan tenekeyi çıkarmaya çalışıyordu.
Özsönmez araçtan inerek önce ayının el ve ayaklarını ip ile sıkıca bağladı, ardından da ayının başındaki tenekeyi çıkardı.