Son dakika: CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden İstanbulkart'a yüzde 67 zam

Son dakika haberi... Seçim döneminde İstanbul'da ucuz yolculuk vaadinde bulunan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi ulaşımda yaptığı zamların ardından şimdi de tek kullanımlık ulaşım kartlarına yüzde 67'lik zam yaptı. 6 TL olan tek kullanımlık toplu taşıma kartı 10 TL’ye yükseldi. Detayları A Haber muhabiri Esra Keskin aktardı.

Son dakika haberi... Seçim döneminde İstanbul'da ucuz yolculuk vaadinde bulunan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi ulaşımda yaptığı zamların ardından şimdi de tek kullanımlık ulaşım kartlarına yüzde 67'lik zam yaptı. 6 TL olan tek kullanımlık toplu taşıma kartı 10 TL'ye yükseldi. Detayları A Haber muhabiri Esra Keskin aktardı.

ULAŞIMA ZAMLAR ÜST ÜSTE GELDİ

Keskin "İstanbul Büyükşehir Belediyesi tek kullanımlık toplu ulaşım kartlarına yüzde 67 oranında zam yaptı. Önceden 6 liraya alınan alınabilen bu kartlar zamla birlikte 10 liradan satışa sunulacak. İBB geçen Şubat ayında otobüslere yüzde 35 metrobüse yüzde 79, Şehir hatları Adalar ve Bostancı ücret tarifelerine yüzde 100, Mavi Kart indirimli öğrenci kartına ise yüzde 25 oranında zam yapmıştı. Metrobüse ayrıca üç durakta alınmayan ücretler de revize edilerek ücretlendirilmiş ve bir durak 2,5 lira üç durak ise 3,5 lira olarak belirlenmişti." ifadelerini kullandı.

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