Son dakika: CHP'li İBB'den suya yüzde 12.6 zam
Son dakika haberi... İstanbul'da belediye başkanı olmak için seçimden önce türlü taklalar atan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçimi kazandıktan sonraki süreçte yaptığı zam yağmuruna bir yenisi eklendi. İBB Meclis İSKİ Genel Müdürlüğü Temmuz ayı Genel Kurulunda yüzde 12.6 oranındaki su zammı teklifi kabul edildi.
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SUYA YÜZDE 12,6 ORANINDA ZAM
"Her şey çok güzel olacak" diyerek İstanbul'u yönetmeye başlayan CHP'li Ekrem İmamoğlu yaptığı zamlara bir yenisini daha ekledi.
SUYA YÜZDE 12,6 ORANINDA ZAM
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis İSKİ Genel Müdürlüğü Temmuz ayı Genel Kurulunda yüzde 12.6 oranındaki su zammı teklifi kabul edildi.
Zamlı tarife, 20 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.