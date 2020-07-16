Son dakika: CHP'li İBB'den suya yüzde 12.6 zam

"Her şey çok güzel olacak" diyerek İstanbul'u yönetmeye başlayan CHP'li Ekrem İmamoğlu yaptığı zamlara bir yenisini daha ekledi.

SUYA YÜZDE 12,6 ORANINDA ZAM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis İSKİ Genel Müdürlüğü Temmuz ayı Genel Kurulunda yüzde 12.6 oranındaki su zammı teklifi kabul edildi.

Zamlı tarife, 20 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.