İBB'nin suya 3.kez zam yapma talebi AK Parti grubu tarafından reddedildi!

İş yerleri için uygulanan 12.10 liralık tarife ise 15.13 lira olarak belirlendi. İBB'nin suya istediği ortalama yüzde 35 zam ile de yetinmeyip 2021 yılında her ay hesaplanan TÜFE oranına göre her ay su fiyatının zamlanmasını talep ettiği öğrenildi. Buna göre 2021 yılında su fiyatları her ay zamlanarak vatandaşa yansıtılacak.