İBB'den esnafa yüzde 500 zam şoku!

Son dakika haberleri... CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) belediye çalışanı binlerce kişinin işine son vermesini ardından şimdi de belediyeye bağlı büfeleri işleten esnafın ekmeğine göz dikti. İBB yönetimi bir anda kiralarına yapılan yüzde 500 oranındaki zammı protesto etmek için eylem gerçekleştirdi. A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer canlı yayında sıcak gelişmenin detaylarını aktardı. Öte yandan bazı eylemcilerin ellerinde "Corona ile savaşmak istiyoruz sizinle değil" yazan dövizler taşdığı görüldü.

Son dakika haberleri... CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) belediye çalışanı binlerce kişinin işine son vermesini ardından şimdi de belediyeye bağlı büfeleri işleten esnafın ekmeğine göz dikti. İBB yönetimi bir anda kiralarına yapılan yüzde 500 oranındaki zammı protesto etmek için eylem gerçekleştirdi. A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer canlı yayında sıcak gelişmenin detaylarını aktardı.

Öte yandan bazı eylemcilerin ellerinde "Corona ile savaşmak istiyoruz sizinle değil" yazan dövizler taşdığı görüldü.