CHP'li İBB'den İstanbul'daki gazete satış büfelerine yüzde 500 zam! Esnaf isyan etti

Çocukluğundan beri gazete satışı yaptığını anlatan 56 yaşındaki Ayhan Akcan, şunları söyledi:

"Durum şu, şu anda Kültür A.Ş yüksek bir zam yaptı. Bu rasyonel bir rakam değil. Ben ikinci nesil bir gazete bayisi sahibiyim. 50 seneden fazla babam gazete bayiliği yaptı. Daha kulübeler yokken, biz sokakta haftanın 7 günü gazete satışı yapıyorduk. Sabahın 4'ünde kalkıp dükkan açıyorduk. 25 yıla yakındır burada ben kardeşimle beraber bu işi yapıyorum. 9 bin lira kira, vergisi ve giderleriyle beraber 15 bin lirayı bulur. Zaten bu dükkan 15 bin lira kazanır ve bunu giderlere verirler ise, buradaki insanlar hayatlarını nasıl idame ettirecekler? Bunun daha makul bir seviyeye çekilmesi lazım. Benim bugünkü güncel kiram 2 bin 500 lira. 9 bin lira isteniyor, ayrıca kiradan düşülmek kaydıyla 90 bin lira yenileme için para istediler. Bugünkü gazete satışlarımızın karı, kiramızın 4'te 1'ini bile karşılamaz. Bugünkü kiramızdan bahsediyorum, zamlı kiradan değil."