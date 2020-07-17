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Son dakika: Çeşme Alaçatı'da orman yangını
İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı bölgesinde orman yangını çıktı. Çeşme'deki otluk alanda başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale etti.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, Alaçatı'nın güney tarafındaki otluk alanda başlayan yangına 1 uçak, 3 helikopter ve kara araçlarıyla müdahale etti.
Yaklaşık 2 hektarlık alanda etkili olan yangından yayılan dumanların çevredeki yazlık sitelere ulaştığı öğrenildi.
Ekipler bölgedeki yangını söndürmek için çalışma başlattı.