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Son dakika: Çankırı Çerkeş'de 4,2'lik korkutan deprem! 2020 son depremler... |Video

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Giriş: 23.06.2020 09:24
Güncelleme:23.06.2020 09:24
Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre (AFAD) Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde saat 8.54'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (), 'da 4,2 büyüklüğünde meydana geldiğini bildirdi.

Son dakika: Çankırı Çerkeşde 4,2lik deprem! 2020 son depremler... SON DAKİKA: ÇANKIRI ÇERKEŞ'DE 4,2'LİK DEPREM! 2020 SON DEPREMLER...

AFAD'ın internet sitesinden paylaşılan bilgiye göre, saat 08.54'te merkez üssü Çankırı'nın Çerkeş ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Deprem yerin 10,13 kilometre derinliğinde gerçekleşti.



2020 SON DEPREMLER

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