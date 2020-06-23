Son dakika: Çankırı Çerkeş'de 4,2'lik korkutan deprem! 2020 son depremler... |Video

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre (AFAD) Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde saat 8.54'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çankırı'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'ın internet sitesinden paylaşılan bilgiye göre, saat 08.54'te merkez üssü Çankırı'nın Çerkeş ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Deprem yerin 10,13 kilometre derinliğinde gerçekleşti.





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