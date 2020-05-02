Bursa'da anneleri Almanya'ya kaçan, babaları cezaevine giren 4 kardeş ortada kaldı

Bursa'da anneleri Almanya'ya kaçan babaları da cezaevine giren 3 ile 11 yaşları arasındaki 4 kardeş komşuya sığındı. Ancak komşuları dün gece polisi arayarak, "Ben bu çocuklara bakamıyorum" deyince polis devreye girdi. 4 kardeş polis tarafından gece yarısı Aile ve Çalışma Bakanlığı'na ait sevgi evlerine yerleştirildi.