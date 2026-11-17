Bahçeli'den Gazze mesajı ve "iç cephe" vurgusu! Türkiye'nin dış politikasına ilişkin kritik açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gazze'de ateşkese rağmen İsrail saldırılarının sürdüğünü belirterek can kaybının 74 bin 544'e yükseldiğini açıkladı. Yaşananları "insanlığa açılmış bir savaş" olarak nitelendiren Bahçeli, Türkiye'nin Orta Doğu, Kafkasya ve Doğu Avrupa'daki krizler karşısında dengeli bir dış politika izlemesi gerektiğini vurguladı. İç cephenin güçlendirilmesi çağrısında bulunan Bahçeli, "Barışın olmadığı bir coğrafyada istikrar olmaz" dedi.