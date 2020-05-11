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Son dakika: Bu yaz nasıl geçecek? Yeni haftada hava durumu nasıl olacak? Uzman isim canlı yayında uyardı: 40 dereceyi... |Video

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11.05.2020
Son dakika haberi... Yaz geliyor ve sıcaklıklar artmaya devam ediyor. Peki bu yaz hava durumu nasıl geçecek? Yeni haftada hava nasıl olacak? Artan sıcaklıklar koronavirüs salgınının bitmesinde etkili olacak mı? Meteoroloji mühendisi Dr. Deniz Demirhan, A Haber canlı yayınında vatandaşları uyardı. Demirhan, "Özellikle hafta olmak üzere bu günlerde 40 dereceyi görebiliriz" dedi. Demirhan, yaz içinde kritik bir uyarıda bulundu. Detaylar haberimizde...

Yaz geliyor ve sıcaklıklar artmaya devam ediyor. Peki bu yaz hava durumu nasıl geçecek? Yeni haftada hava nasıl olacak? Artan sıcaklıklar koronavirüs salgınının bitmesinde etkili olacak mı? Meteoroloji mühendisi Dr. Deniz Demirhan, A Haber canlı yayınında vatandaşları uyardı. Demirhan, "Özellikle hafta olmak üzere bu günlerde 40 dereceyi görebiliriz" dedi. Demirhan, yaz içinde kritik bir uyarıda bulundu.

Son dakika: Bu yaz nasıl geçecek? Yeni haftada hava durumu nasıl olacak? Uzman isim canlı yayında uyardı: 40 dereceyi... SON DAKİKA: BU YAZ NASIL GEÇECEK? YENİ HAFTADA HAVA DURUMU NASIL OLACAK? UZMAN İSİM CANLI YAYINDA UYARDI: 40 DERECEYİ...

Meteorolojiden son dakika hava durumu açıklaması! Sıcaklıklar artıyor | 11 Mayıs 2020 hava durumu METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA HAVA DURUMU AÇIKLAMASI! SICAKLIKLAR ARTIYOR | 11 MAYIS 2020 HAVA DURUMU

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