Son dakika: Bu yaz nasıl geçecek? Yeni haftada hava durumu nasıl olacak? Uzman isim canlı yayında uyardı: 40 dereceyi... |Video

Son dakika haberi... Yaz geliyor ve sıcaklıklar artmaya devam ediyor. Peki bu yaz hava durumu nasıl geçecek? Yeni haftada hava nasıl olacak? Artan sıcaklıklar koronavirüs salgınının bitmesinde etkili olacak mı? Meteoroloji mühendisi Dr. Deniz Demirhan, A Haber canlı yayınında vatandaşları uyardı. Demirhan, "Özellikle hafta olmak üzere bu günlerde 40 dereceyi görebiliriz" dedi. Demirhan, yaz içinde kritik bir uyarıda bulundu. Detaylar haberimizde...

Yaz geliyor ve sıcaklıklar artmaya devam ediyor. Peki bu yaz hava durumu nasıl geçecek? Yeni haftada hava nasıl olacak? Artan sıcaklıklar koronavirüs salgınının bitmesinde etkili olacak mı? Meteoroloji mühendisi Dr. Deniz Demirhan, A Haber canlı yayınında vatandaşları uyardı. Demirhan, "Özellikle hafta olmak üzere bu günlerde 40 dereceyi görebiliriz" dedi. Demirhan, yaz içinde kritik bir uyarıda bulundu.