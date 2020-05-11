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Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Bu yaz nasıl geçecek? Yeni haftada hava durumu nasıl olacak? Uzman isim canlı yayında uyardı: 40 dereceyi...

Son dakika: Bu yaz nasıl geçecek? Yeni haftada hava durumu nasıl olacak? Uzman isim canlı yayında uyardı: 40 dereceyi...

dakika haberi... geliyor ve sıcaklıklar artmaya devam ediyor. Peki bu yaz nasıl geçecek? Yeni haftada nasıl olacak? 'da nasıl olacak? Sıcaklıklar artacak mı? Artan sıcaklıklar salgınının bitmesinde etkili olacak mı? mühendisi Dr. Deniz , A Haber canlı yayınında vatandaşları uyardı. Demirhan, "Özellikle hafta olmak üzere bu günlerde 40 dereceyi görebiliriz" dedi. Demirhan, yaz içinde kritik bir uyarıda bulundu. Detaylar haberimizde...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.05.2020
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CANLI YAYINDA UYARDI: 40 DERECEYİ...

dakika haberi... geliyor ve sıcaklıklar artmaya devam ediyor. Peki bu yaz nasıl geçecek? Yeni haftada nasıl olacak? 'da nasıl olacak? Sıcaklıklar artacak mı? Artan sıcaklıklar salgınının bitmesinde etkili olacak mı? mühendisi Dr. Deniz , A Haber canlı yayınında vatandaşları uyardı. Demirhan, "Özellikle hafta olmak üzere bu günlerde 40 dereceyi görebiliriz" dedi. Demirhan, yaz içinde kritik bir uyarıda bulundu. Detaylar haberimizde...

İşte Demirhan'ın açıklamaları;

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