24 Haziran 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Son dakika: Borsa İstanbul dünyada artan 3 borsadan biri |Video

Son dakika: Borsa İstanbul dünyada artan 3 borsadan biri |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.06.2020 13:44
Güncelleme:24.06.2020 13:52
Son dakika haberi... Piyasalar Ocak ayından bu yana koronavirüs etkisinde. Küresele göre pozitif ayrışan Borsa İstanbul ise 2020'de artıya geçen 3 borsadan biri oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Borsa İstanbul, yılbaşından bu yana artan yatırımcı ilgisiyle yükselişini adım adım devam ettirerek 2020 yılının kayıplarını geri alan az sayıda borsadan biri oldu. TL’ye güvenen, Türk varlıklarına ve şirketlerinin büyüme hikayesine inanan herkes kazanacak." dedi.

Son dakika haberi... Piyasalar Ocak ayından bu yana koronavirüs etkisinde. Küresele göre pozitif ayrışan Borsa İstanbul ise 2020'de artıya geçen 3 borsadan biri oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Borsa İstanbul, yılbaşından bu yana artan yatırımcı ilgisiyle yükselişini adım adım devam ettirerek 2020 yılının kayıplarını geri alan az sayıda borsadan biri oldu. TL'ye güvenen, Türk varlıklarına ve şirketlerinin büyüme hikayesine inanan herkes kazanacak." dedi.

"TL'YE GÜVENEN HERKES KAZANACAK"

Bakan Albayrak, mesajında "Borsa İstanbul, yılbaşından bu yana artan yatırımcı ilgisiyle yükselişini adım adım devam ettirerek 2020 yılının kayıplarını geri alan az sayıda borsadan biri oldu. TL'ye güvenen, Türk varlıklarına ve şirketlerinin büyüme hikayesine inanan herkes kazanacak." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayraktan Borsa İstanbul açıklaması: TL’ye güvenen herkes kazanacak HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN BORSA İSTANBUL AÇIKLAMASI: TL'YE GÜVENEN HERKES KAZANACAK
Son dakika: Borsa pandemi öncesi seviyelerde |Video SON DAKİKA: BORSA PANDEMİ ÖNCESİ SEVİYELERDE |VİDEO

Borsa İstanbul dünyada artan 3 borsadan biri
Borsa İstanbul dünyada artan 3 borsadan biri
Su borusu bomba gibi patladı
Su borusu bomba gibi patladı
Siyahi hamile kadını acımasızca darp ettiler
Siyahi hamile kadını acımasızca darp ettiler
Hortum felaketinden yeni görüntü!
Hortum felaketinden yeni görüntü!
Polis çok uğraştı! Ağızlar açık kaldı
Polis çok uğraştı! Ağızlar açık kaldı
Dehşet anlarından yeni görüntü
Dehşet anlarından yeni görüntü
Altın döviz ve borsada beklenti ne?
Altın döviz ve borsada beklenti ne?
Sel hortum fırtına yeni normal mi?
Sel hortum fırtına yeni normal mi?
Sel sularına kapılan Derya bulundu mu?
Sel sularına kapılan Derya bulundu mu?
Çocuğunu görmeye gitmişti! Sonrası dehşet
Çocuğunu görmeye gitmişti! Sonrası dehşet
Bulgur mu, yoksa kinoa mı faydalı?
Bulgur mu, yoksa kinoa mı faydalı?
Türk doktordan mucize çözüm!
Türk doktordan mucize çözüm!
Daha Fazla Video Göster