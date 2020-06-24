Son dakika: Borsa İstanbul dünyada artan 3 borsadan biri |Video

Son dakika haberi... Piyasalar Ocak ayından bu yana koronavirüs etkisinde. Küresele göre pozitif ayrışan Borsa İstanbul ise 2020'de artıya geçen 3 borsadan biri oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Borsa İstanbul, yılbaşından bu yana artan yatırımcı ilgisiyle yükselişini adım adım devam ettirerek 2020 yılının kayıplarını geri alan az sayıda borsadan biri oldu. TL’ye güvenen, Türk varlıklarına ve şirketlerinin büyüme hikayesine inanan herkes kazanacak." dedi.

Son dakika haberi... Piyasalar Ocak ayından bu yana koronavirüs etkisinde. Küresele göre pozitif ayrışan Borsa İstanbul ise 2020'de artıya geçen 3 borsadan biri oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Borsa İstanbul, yılbaşından bu yana artan yatırımcı ilgisiyle yükselişini adım adım devam ettirerek 2020 yılının kayıplarını geri alan az sayıda borsadan biri oldu. TL'ye güvenen, Türk varlıklarına ve şirketlerinin büyüme hikayesine inanan herkes kazanacak." dedi.

"TL'YE GÜVENEN HERKES KAZANACAK"



Bakan Albayrak, mesajında "Borsa İstanbul, yılbaşından bu yana artan yatırımcı ilgisiyle yükselişini adım adım devam ettirerek 2020 yılının kayıplarını geri alan az sayıda borsadan biri oldu. TL'ye güvenen, Türk varlıklarına ve şirketlerinin büyüme hikayesine inanan herkes kazanacak." ifadelerini kullandı.