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Son dakika: Berfin Özek davasında flaş gelişme! Yüzüne asit döken Rasim Ozan Çeltik hakkındaki şikayetinden vazgeçti |Video
Son dakika haberine göre Hatay'ın İskenderun ilçesinde Berfin Özek, yüzüne asit dökerek yakan ve bu suçtan 13 yıl hapis cezasına çarptırılan eski erkek arkadaşı Rasim Ozan Çeltik hakkındaki şikayetinden vazgeçti. 'Ozan'ı seviyorum onunla evlenmek istiyorum, bu yüzden şikayetimden vazgeçiyorum' diyerek şikayetini geri çeken Berfin Özek'i dava sürecinde büyük destek veren İskenderun Kadın Platformu, yaptığı açıklamada, "Öldüren sevgi istemiyoruz,' şiarımıza ters düştüğünden, bu saatten sonra Berfin Özek ile ilgili hiç bir çalışmada yer almayacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz" dedi.
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