05 Haziran 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Son dakika: Başkan Erdoğan sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etti! Peki 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

Son dakika: Başkan Erdoğan sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etti! Peki 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.06.2020 16:54
Güncelleme:05.06.2020 17:02
Son dakika haberi... 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Koronavirüsle mücadele kapsamında 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Bu hafta sonu (6-7 Haziran) uygulanması planlanan sokağa çıkma kısıtlamasının iptal edilmesinin ardından 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için kısıtlamanın ne zaman biteceği araştırılmaya başlandı. Şu anda 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalkmadı. Yasağın haziran ayının ortası ya da temmuz ayı başında tamamen kalkması bekleniyor? Ayrıntıları A Haber muhabiri Rüya Akkuş canlı yayında aktardı.
Balık için açıldı domuz avladı
Balık için açıldı domuz avladı
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı?
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı?
Araçtan kaza yapıp indiler! Sonrası korkunç
Araçtan kaza yapıp indiler! Sonrası korkunç
Türkiye'nin konuştuğu olayda flaş gelişme!
Türkiye'nin konuştuğu olayda flaş gelişme!
Meksika'da korku dolu anlar! Polisi ateşe verdiler
Meksika'da korku dolu anlar! Polisi ateşe verdiler
HDP'li vekillerin provokasyonuna polis geçit vermedi
HDP'li vekillerin provokasyonuna polis geçit vermedi
Şehit Eren Bülbül'ün annesi A Haber'e konuştu
Şehit Eren Bülbül'ün annesi A Haber'e konuştu
Birbirlerini öpüp kutladılar! Ağızlar açık kaldı
Birbirlerini öpüp kutladılar! Ağızlar açık kaldı
'Tedbir elden bırakılmamalı vaka sayıları iyi gidiyor'
'Tedbir elden bırakılmamalı vaka sayıları iyi gidiyor'
İkinci Cuma namazı heyecanı
İkinci Cuma namazı heyecanı
Saldırgan balığı elleriyle besledi
Saldırgan balığı elleriyle besledi
Korona hastası kadının yaptıkları herkesi şoke etti
Korona hastası kadının yaptıkları herkesi şoke etti
Daha Fazla Video Göster