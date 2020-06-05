Son dakika: Başkan Erdoğan sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etti! Peki 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

Son dakika haberi... 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Koronavirüsle mücadele kapsamında 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Bu hafta sonu (6-7 Haziran) uygulanması planlanan sokağa çıkma kısıtlamasının iptal edilmesinin ardından 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için kısıtlamanın ne zaman biteceği araştırılmaya başlandı. Şu anda 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalkmadı. Yasağın haziran ayının ortası ya da temmuz ayı başında tamamen kalkması bekleniyor? Ayrıntıları A Haber muhabiri Rüya Akkuş canlı yayında aktardı.