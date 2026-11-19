Tarihi zirve Rusya'da nasıl yankılandı? Rus medyasından dikkat çeken "nükleer çanta" ve "izolasyon" vurgusu

Rusya, Çin ve ABD liderlerinin ilk kez aynı masada buluştuğu tarihi zirve, Moskova'da ve Rus basınında geniş yankı uyandırdı. 1,5 saat süren görüşmenin ardından kabul edilen barış deklarasyonu Rus haber sitelerinde manşetlere taşınırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Birleşmiş Milletler'deki öncü rolden enerji güvenliğine, Ukrayna dahil bölgesel sorunlardan ortak tehditlere kadar kritik mesajlar verdi. Tarihi zirvenin Rusya'daki yansımalarını ve Rus medyasının öne çıkardığı çarpıcı detayları, Esra Akyürek'in sunduğu yayında A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan aktardı.