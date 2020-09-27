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Son dakika: Azerbaycanlı spiker canlı yayında gözyaşlarına boğuldu!

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Giriş: 27.09.2020 17:05
Güncelleme:27.09.2020 17:09
Son dakika haberi... Ermenistan tarafından işgal edilen 6 köyün kurtarıldığını canlı yayında anons eden Azerbaycanlı haber spikeri kadın mutluluk gözyaşlarına boğuldu. İşte o anlar...

Son dakika haberi... Ermenistan tarafından işgal edilen 6 köyün kurtarıldığını canlı yayında anons eden Azerbaycanlı haber spikeri kadın mutluluk gözyaşlarına boğuldu. İşte o anlar...

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva A Habere konuştu AZERBAYCAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ LEYLA ABDULLAYEVA A HABER'E KONUŞTU
Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sözcüsü Hikmet Haciyev A Habere konuştu: Artık yeter SON DAKİKA: AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI SÖZCÜSÜ HİKMET HACİYEV A HABER'E KONUŞTU: ARTIK YETER
Ermenistan Azerbaycan köylerini vurdu! Son gelişmeler ne? Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar Zarif İbrahimoğlu A Haber’e konuştu ERMENİSTAN AZERBAYCAN KÖYLERİNİ VURDU! SON GELİŞMELER NE? AZERBAYCAN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ HAZAR ZARİF İBRAHİMOĞLU A HABER'E KONUŞTU
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Azerbaycanlı spiker canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
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