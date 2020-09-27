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Son dakika: Azerbaycanlı spiker canlı yayında gözyaşlarına boğuldu!
Son dakika haberi... Ermenistan tarafından işgal edilen 6 köyün kurtarıldığını canlı yayında anons eden Azerbaycanlı haber spikeri kadın mutluluk gözyaşlarına boğuldu. İşte o anlar...
Son dakika haberi... Ermenistan tarafından işgal edilen 6 köyün kurtarıldığını canlı yayında anons eden Azerbaycanlı haber spikeri kadın mutluluk gözyaşlarına boğuldu. İşte o anlar...