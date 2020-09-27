Son dakika: Azerbaycanlı spiker canlı yayında gözyaşlarına boğuldu!

Son dakika haberi... Ermenistan tarafından işgal edilen 6 köyün kurtarıldığını canlı yayında anons eden Azerbaycanlı haber spikeri kadın mutluluk gözyaşlarına boğuldu. İşte o anlar...

Son dakika haberi... Ermenistan tarafından işgal edilen 6 köyün kurtarıldığını canlı yayında anons eden Azerbaycanlı haber spikeri kadın mutluluk gözyaşlarına boğuldu. İşte o anlar...