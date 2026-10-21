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Berat Albayrak'a itibar suikastının arkasında kim var? 'iftira olduğu tescillenmişti'
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Berat Albayrak'a itibar suikastının arkasında kim var? 'iftira olduğu tescillenmişti'

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş; Faik Öztrak ve Ümit Özlale'nin açıklamalarına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada; Albayrak'ın kamuoyuna yansıyan fon soruşturmasıyla doğrudan veya dolaylı hiçbir bağlantısının bulunmadığı, buna rağmen isminin siyasi ve dijital manipülasyonlarla hedef alındığı belirtilerek söz konusu girişimlere karşı hukuki mücadele başlatılacağı vurgulandı. Konuyu A Haber canlı yayınında değerlendiren hukukçu Av. Aydoğan Ahıakın ise CHP'li Faik Öztrak'ın açıklamalarını eleştirdi. Daha önce sonuçlanan manevi tazminat davası ile Anayasa Mahkemesinin (AYM) kararını hatırlatan Ahıakın, fon soruşturması üzerinden öne sürülen yeni iddiaların da hukuki sorumluluk doğuracağını ifade etti.

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