Okan Müderrisoğlu: “Londra'daki fettanların musluklarını kesen Berat Albayrak hedefte!”

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın fon soruşturması üzerinden yeniden gündeme getirilmesini değerlendirdi. Yaşananların 17-25 Aralık 2013 sürecini hatırlatan yöntemler içerdiğini savunan Müderrisoğlu, Albayrak'ın aktif siyaseti bıraktıktan sonra soruşturmayla ilişkilendirilmesine tepki gösterdi. Sürecin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan daha geniş bir siyasi hamlenin parçası olabileceğini öne süren Müderrisoğlu, tartışmanın arka planında Türkiye'nin ekonomi ve enerji politikalarına ilişkin mücadele bulunduğunu ifade etti.