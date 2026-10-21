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Kağıthane'de aile içi kanlı kavga! Yeğenden şoke eden ifade
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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kağıthane'de aile içi kanlı kavga! Yeğenden şoke eden ifade

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde, 28 Temmuz'da aynı binada yaşayan iki kardeş arasında tadilat gürültüsü nedeniyle çıkan tartışma kanlı kavgaya dönüştü. İddiaya göre 35 yaşındaki Atilla Ş., ağabeyi Özcan Ş. ile yeğeni Hamza Ş.'yi bıçakla yaralarken, diğer yeğeni Agah Sırrı Ş. de amcasına pompalı tüfekle ateş etti. Olayda yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılırken, Atilla Ş. ile Agah Sırrı Ş. tutuklandı. Agah Sırrı Ş., ifadesinde amcasının pencereden kendilerine gülümsediğini görünce evinin camlarına doğru 3 el ateş ettiğini söyledi.

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