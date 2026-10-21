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Mardin'de Aziz Sancar Müze Evi açıldı! Bakan Ersoy'dan törende açıklamalar
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Mardin'de Aziz Sancar Müze Evi açıldı! Bakan Ersoy'dan törende açıklamalar

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mardin'in Savur ilçesinde düzenlenen Aziz Sancar Müze Evi'nin açılış törenine katıldı. Bakan Ersoy, törende açıklamalarda bulundu.

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