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Avukat Ahıakın: “Yargı kararlarına rağmen 128 milyar dolar iddiası sürdürülüyor”
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Avukat Ahıakın: “Yargı kararlarına rağmen 128 milyar dolar iddiası sürdürülüyor”

Hukukçu Avukat Aydoğan Ahıakın, A Haber canlı yayınında eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı fon soruşturması üzerinden hedef alan iddiaları değerlendirdi. 128 milyar dolar tartışmasına ilişkin yargı sürecini hatırlatan Ahıakın, yeni açıklamaların kişilik haklarına saldırı ve tazminat sorumluluğu doğurabileceğini, Türk Ceza Kanunu'nun 267'nci maddesi kapsamında iftira suçunun da gündeme gelebileceğini söyledi. Ahıakın, tartışmaların asıl hedefinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan olduğunu savunarak, iddiaların hukuki sonuçlarına dikkat çekti.

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