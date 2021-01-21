Son dakika: Ankara'da pitbull dehşeti! Küçük çocuğa saldırdı

Son dakika haberi... Ankara'da mahallede başıboş gezen pitbull, anneannesiyle markete giden 2,5 yaşındaki Bahar Dağaşan'a saldırdı. Çevredekilerin sopalarla müdahale ederek pitbulldan kurtardığı küçük çocuk, hastanede tedaviye alındı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatan polis, pitbullu yakalarken, sahibini ise arıyor.

Son dakika haberi... Ankara'da mahallede başıboş gezen pitbull, anneannesiyle markete giden 2,5 yaşındaki Bahar Dağaşan'a saldırdı. Çevredekilerin sopalarla müdahale ederek pitbulldan kurtardığı küçük çocuk, hastanede tedaviye alındı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatan polis, pitbullu yakalarken, sahibini ise arıyor.