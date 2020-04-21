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Ankara’da kadına şiddet anı kamerada! Otomobilde kız arkadaşını tekme tokat dövdü
Ankara’nın akşam saatlerinde Keçiören ilçesi Selçuklu Caddesi üzerinde bir kişi, otomobilin içindeki kız arkadaşını dakikalarca tekme tokat dövdü. Çevredeki vatandaşların tepkisine aldırış etmeyen adamın kız arkadaşına şiddet uyguladığı anlar kameralara yansıdı.
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