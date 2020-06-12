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Son dakika: Ankara'da dehşet anları kamerada! Sel sularında sürüklenip... |Video

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Giriş: 12.06.2020 13:18
Güncelleme:12.06.2020 13:24
Son dakika haberi... Ankara'da, dün şehri etkisi altına alan kuvvetli sağanak nedeniyle, cadde ve sokaklar dere yatağına döndü. Pek çok yerde oluşan sel nedeniyle, otomobiller, iş yerleri ve bodrum kattaki evler sular altında kaldı. Bir kişi sel sularında sürüklenip minibüsün altına kalmaktan son anda kurtuldu. Dehşet anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ankara'da, dün şehri etkisi altına alan kuvvetli sağanak nedeniyle, cadde ve sokaklar dere yatağına döndü. Pek çok yerde oluşan sel nedeniyle, otomobiller, iş yerleri ve bodrum kattaki evler sular altında kaldı. Keçiören ilçesi Gün Sazak Caddesi'nde ise bir kişi oluşan sel sularıyla birlikte sürüklenmeye başladı. Oturur pozisyonda yokuş aşağı sürüklenen kişi, karşı şeritten gelen yolcu minibüsünün altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Son dakika: Ankarada dehşet anları kamerada! Sel sularında sürüklenip... SON DAKİKA: ANKARA'DA DEHŞET ANLARI KAMERADA! SEL SULARINDA SÜRÜKLENİP...

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