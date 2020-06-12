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Ankara'da sel ölüm getirdi! Annesi 'gitme' dedi hayatını kaybetti |Video

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Giriş: 12.06.2020 12:07
Güncelleme:12.06.2020 12:18
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde şiddetli sağanak sonucu dükkanını basan suları tahliye etmeye çalışan bir kişi  elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Bozkaya Sokak'ta bulunan kadın kuaföründe meydana geldi.

25 yaşındaki dükkan sahibi Barış Canmercan, sağanak nedeniyle dükkanı dolduran yağmur sularını tahliye etmek için iş yerine girdi.

Annesinin 'gitme' uyarısına rağmen dükkanında bulunan eşyaları kurtarmak isteyen Canmercan, suyun içine girdiği sırada elektrik akımına kapıldı, yaşamını yitirdi.

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