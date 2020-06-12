Son dakika: Ankara'da dehşet anları kamerada! Sel sularında sürüklenip...

Son dakika haberi... Ankara'da, dün şehri etkisi altına alan kuvvetli sağanak nedeniyle, cadde ve sokaklar dere yatağına döndü. Pek çok yerde oluşan sel nedeniyle, otomobiller, iş yerleri ve bodrum kattaki evler sular altında kaldı. Bir kişi sel sularında sürüklenip minibüsün altına kalmaktan son anda kurtuldu. Dehşet anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 12.06.2020 13:19 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020 13:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL