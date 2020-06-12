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Haberler Galeri Son dakika: Ankara'da dehşet anları kamerada! Sel sularında sürüklenip...

Son dakika: Ankara'da dehşet anları kamerada! Sel sularında sürüklenip...

Son dakika haberi... Ankara'da, dün şehri etkisi altına alan kuvvetli sağanak nedeniyle, cadde ve sokaklar dere yatağına döndü. Pek çok yerde oluşan sel nedeniyle, otomobiller, iş yerleri ve bodrum kattaki evler sular altında kaldı. Bir kişi sel sularında sürüklenip minibüsün altına kalmaktan son anda kurtuldu. Dehşet anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 12.06.2020 13:19 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020 13:26
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Son dakika: Ankara'da dehşet anları kamerada! Sel sularında sürüklenip... GALERİ DEVAM EDİYOR

Ankara'da, dün şehri etkisi altına alan kuvvetli sağanak nedeniyle, cadde ve sokaklar dere yatağına döndü.

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Son dakika: Ankara'da dehşet anları kamerada! Sel sularında sürüklenip...

Pek çok yerde oluşan sel nedeniyle, otomobiller, iş yerleri ve bodrum kattaki evler sular altında kaldı.

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Son dakika: Ankara'da dehşet anları kamerada! Sel sularında sürüklenip...

Keçiören ilçesi Gün Sazak Caddesi'nde ise bir kişi oluşan sel sularıyla birlikte sürüklenmeye başladı.

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Son dakika: Ankara'da dehşet anları kamerada! Sel sularında sürüklenip...

Oturur pozisyonda yokuş aşağı sürüklenen kişi, karşı şeritten gelen yolcu minibüsünün altında kalmaktan son anda kurtuldu.

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Son dakika: Ankara'da dehşet anları kamerada! Sel sularında sürüklenip...

O anlar, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN