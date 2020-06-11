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Başkent Ankara sağanak yağmura teslim oldu

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Giriş: 11.06.2020 21:33
Güncelleme:11.06.2020 21:33
Ankara'da akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Ankara'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sele neden oldu, çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Başkentte aniden bastıran yağmur, kısa sürede cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı, sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı.

Özellikle Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Bazı alt geçitlerde rögarların tıkanması yüzünden araçlar mahsur kaldı.

Belediye ekipleri, tıkanan rögarları açmak için çalışma başlattı.

Mahsur kalan araçlardan bazılarını kurtaran ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

Başkent Ankara sağanak yağmura teslim oldu
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