07 Nisan 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları SON DAKİKA! Adana’da canlı bomba alamı

SON DAKİKA! Adana’da canlı bomba alamı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.04.2022 00:55
SON DAKİKA HABERİ! Adana'da devriye gezen çarşı ve mahalle bekçileri bir kişinin üzerinde bomba düzeneği görmesi üzerine canlarını hiçe sayarak şüphelinin üzerine atlayarak etkisiz hale getirdi. Bölgeye gelen bomba imha uzmanları şüphelinin üzerindekinin bomba düzeneği olduğunu belirlerken üzerinde patlayıcı olmadığını tespit etti. Şüpheli terör ekiplerince gözaltına alındı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Adana’da canlı bomba alamı
Adana’da canlı bomba alamı
Katili günler önce evlilik teklifi etmiş!
Katili günler önce evlilik teklifi etmiş!
Nisa bebek yaşam savaşı veriyor!
Nisa bebek yaşam savaşı veriyor!
Buğday tarlaları zifte bulandı! Asfalt şantiyesinin yakıt tankından tarlalara zift sızdı
Buğday tarlaları zifte bulandı! Asfalt şantiyesinin yakıt tankından tarlalara zift sızdı
Adresi karıştırıp yanlış binayı yıktı
Adresi karıştırıp yanlış binayı yıktı
İftar sonrası hafif tatlı
İftar sonrası hafif tatlı
’Kuş Cenneti’nde çevre kirliliği!
'Kuş Cenneti'nde çevre kirliliği!
Hastalar sağlık merkezine alınmadı iddiası!
Hastalar sağlık merkezine alınmadı iddiası!
Çalışkanlığı ve kişiliği ile dört dörtlük bir öğrenciydi
Çalışkanlığı ve kişiliği ile dört dörtlük bir öğrenciydi
Midyeci Ahmet ağlayarak yumruklayarak isyan etti
Midyeci Ahmet ağlayarak yumruklayarak isyan etti
Seher öğretmen nasıl hayatta kaldı?
Seher öğretmen nasıl hayatta kaldı?
Dövüldü, öldürüldü: Korkunç gerçek
Dövüldü, öldürüldü: Korkunç gerçek
Daha Fazla Video Göster