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Son dakika: Adana Seyhan'da mobilya atölyesinde büyük yangın

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Giriş: 26.01.2021 01:13
Güncelleme:26.01.2021 01:18
Adana'nın Seyhan İlçesi Akkapı mahallesinde bulunan bir mobilya atölyesinde yangın çıktı. Alevler tüm atölyeyi sararken üst katında bulunan iki eve de sıçradı.

Adana'nın Seyhan İlçesi Akkapı mahallesinde bulunan bir mobilya atölyesinde yangın çıktı.

Alevler tüm atölyeyi sararken üst katında bulunan iki eve de sıçradı.

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Mobilya atölyesinde büyük yangın
Mobilya atölyesinde büyük yangın
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