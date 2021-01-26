Son dakika: Adana Seyhan'da mobilya atölyesinde büyük yangın

Adana'nın Seyhan İlçesi Akkapı mahallesinde bulunan bir mobilya atölyesinde yangın çıktı. Alevler tüm atölyeyi sararken üst katında bulunan iki eve de sıçradı.

Adana'nın Seyhan İlçesi Akkapı mahallesinde bulunan bir mobilya atölyesinde yangın çıktı.

Alevler tüm atölyeyi sararken üst katında bulunan iki eve de sıçradı.