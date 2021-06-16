A Haber muhabiri acı haberi canlı yayında duyurdu: 1 polis şehit

Son dakika haberi: Muğla’nın Bodrum ilçesinde çıkan çatışmada bir polisi şehit oldu, bir polis ise ağır yaralandı. Yaşanan acı olayla ilgili ayrıntıları A Haber muhabiri Vural Efecik canlı yayında aktardı.

Ortakent Mahallesi'nde silah kaçakçılığı yaptıkları şüphesiyle Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Amirliği ekiplerince takip edilen şüphelilerin araçlarının durdurulduğu sırada düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2 polis memuru yaralanmıştı.

112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilen Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Amirliği'nde görevli Polis Memuru Ercan Yangöz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederek şehit oldu.

Olayda yaralanan diğer polis memurunun ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.