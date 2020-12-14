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Son dakika: 81 ilde 58 saatlik kısıtlama sonra erdi! Hareketlilik başladı! Trafikte son durum ne?
Son dakika haberi... 81 ilde uygulanan 56 saatlik sokak kısıtlaması sona erdi. Kısıtlamanın ardından hareketlilik başladı. Peki son durum nasıl? A Haber muhabirleri Aybüke Sena Can İstanbul'dan, Hakan Süer Kocaeli'nden ve Engin Gökdemir Kayseri'den aktardı.
Son dakika haberi... 81 ilde uygulanan 56 saatlik sokak kısıtlaması sona erdi. Kısıtlamanın ardından hareketlilik başladı. Peki son durum nasıl? A Haber muhabirleri Aybüke Sena Can İstanbul'dan, Hakan Süer Kocaeli'nden ve Engin Gökdemir Kayseri'den aktardı.
Son dakika haberi... 81 ilde uygulanan 56 saatlik sokak kısıtlaması sona erdi. Kısıtlamanın ardından hareketlilik başladı. Peki son durum nasıl? A Haber muhabirleri Aybüke Sena Can İstanbul'dan, Hakan Süer Kocaeli'nden ve Engin Gökdemir Kayseri'den aktardı.