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Son dakika: 56 saatlik kısıtlama sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu! İşte İstanbul trafiğinde son durum
Son dakika haberi... Megakent İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yoğunluk yüzde 70'e yaklaşmış durumda. İstanbul trafiğinde son durumu A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.
Megakent İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yoğunluk yüzde 70'e yaklaşmış durumda. İstanbul trafiğinde son durumu A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.