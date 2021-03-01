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Son dakika: 56 saatlik kısıtlama sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu! İşte İstanbul trafiğinde son durum

A Haber
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Giriş: 01.03.2021 10:13
Son dakika haberi... Megakent İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yoğunluk yüzde 70'e yaklaşmış durumda. İstanbul trafiğinde son durumu A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.

Megakent İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yoğunluk yüzde 70'e yaklaşmış durumda. İstanbul trafiğinde son durumu A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.

Kısıtlama sonrası İstanbul trafiğinde son durum KISITLAMA SONRASI İSTANBUL TRAFİĞİNDE SON DURUM

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