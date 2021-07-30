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22 bin 83 yeni vaka tespit edildi! Vefat sayısı yükseliyor

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Giriş: 30.07.2021 20:33
Güncelleme:30.07.2021 20:38
Son 24 saatte korona virüsten 69 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Temmuz 2021 Cuma gününe ait koronavirüs (Kovid-19) tablosunu sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Açıklanan son verilerde bugün 22 bin 83 kişinin test sonucu pozitf çıktı. Öte yandan Sağlık Bakanlığı aşılama verilerini açıkladı: “Aşılamada ilk sırada yüzde 87,6’le Muğla, en düşük aşılama yüzde 39,3’la Şanlıurfa oldu”

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 69 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 22 bin 83'de yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 30 Temmuz'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 22 bin 83 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 69 oldu. Son 1 günde toplam 256 bin 460 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 5 bin 752 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 65,79 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 43,28 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 72 milyon 520 bin 645'e yükseldi.

AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA VAR
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 87,6 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 39,3 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'nın ardından Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka sayılarının artış hızını henüz kontrol altına tutabilmiş değiliz. Bunun yolu tedbir ve aşıdır. Vakit kaybetmeden, gece gündüz demeden, hafta sonu demeden aşınızı olun, tedbirlere uyun" dedi.

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