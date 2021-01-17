17 Ocak 2020 koronavirüs vaka ve ölü sayısı açıklandı

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 17 Ocak 2021 Pazar günü verilerine göre; son 24 saatte 148 bin 636 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 6 bin 436 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 803 olarak kayda geçti. Geride bıraktığımız günde 165 kişi hayatını kaybetti, 8 bin 812 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 2 milyon 262 bin 864'e çıktı. Toplam test sayısı 26 milyon 372 bin 81'e ulaşırken; vaka sayısı 2 milyon 387 bin 101, vefat sayısı 23 bin 997, ağır hasta sayısı 2 bin 201 oldu.

SON DAKİKA HABERİ Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 165 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 6 bin 436 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 165 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 23 bin 997'ye yükseldi.

Toplamda 27 milyon 372 bin 81 test yapıldı. Bugün yapılan 148 bin 636 testten, 6 bin 436 yeni vaka sayısı, 803 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

Toplam vaka sayısının 2 milyon 387 bin 101 olduğu, bugün iyileşen 8 bin 812 kişiyle birlikte toplam iyileşen sayısının 2 milyon 262 bin 864'e yükseldiği, hastalarda bu hafta zatürre oranının yüzde 4,5, ağır hasta sayısının ise 2 bin 201 olduğu açıklandı.