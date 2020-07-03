Son dakika haberi... Bilim insanları son 150 yılda meydana gelen küresel ısınma nedeniyle, gezegenden 6 bin yıldan fazla bir süredir gerçekleşen soğumanın tersine döndüğünü ve sıcaklıkların son 125 bin yıldır görülmeyen seviyelere yükselebileceğini açıkladı. Peki son günlerde görülen sıcaklıklar bunu belirtisi mi? Hava sıcaklıkları nasıl olacak? Meteoroloji mühendisi Doç. Dr. Deniz Demirhan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Demirhan, vatandaşları toz taşınımına karşı da uyardı.

Son dakika haberi... Bilim insanları son 150 yılda meydana gelen küresel ısınma nedeniyle, gezegenden 6 bin yıldan fazla bir süredir gerçekleşen soğumanın tersine döndüğünü ve sıcaklıkların son 125 bin yıldır görülmeyen seviyelere yükselebileceğini açıkladı. Peki son günlerde görülen sıcaklıklar bunu belirtisi mi? Hava sıcaklıkları nasıl olacak? Meteoroloji mühendisi Doç. Dr. Deniz Demirhan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Demirhan, vatandaşları toz taşınımına karşı da uyardı.