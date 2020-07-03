03 Temmuz 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Son dakika: 125 bin yıldır görülmeyen sıcaklıklar mı geliyor? Toz taşınımına dikkat! Uzman isim canlı yayında uyardı |Video

Son dakika: 125 bin yıldır görülmeyen sıcaklıklar mı geliyor? Toz taşınımına dikkat! Uzman isim canlı yayında uyardı |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.07.2020 10:10
Son dakika haberi... Bilim insanları son 150 yılda meydana gelen küresel ısınma nedeniyle, gezegenden 6 bin yıldan fazla bir süredir gerçekleşen soğumanın tersine döndüğünü ve sıcaklıkların son 125 bin yıldır görülmeyen seviyelere yükselebileceğini açıkladı. Peki son günlerde görülen sıcaklıklar bunu belirtisi mi? Hava sıcaklıkları nasıl olacak? Meteoroloji mühendisi Doç. Dr. Deniz Demirhan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Demirhan, vatandaşları toz taşınımına karşı da uyardı.

Son dakika haberi... Bilim insanları son 150 yılda meydana gelen küresel ısınma nedeniyle, gezegenden 6 bin yıldan fazla bir süredir gerçekleşen soğumanın tersine döndüğünü ve sıcaklıkların son 125 bin yıldır görülmeyen seviyelere yükselebileceğini açıkladı. Peki son günlerde görülen sıcaklıklar bunu belirtisi mi? Hava sıcaklıkları nasıl olacak? Meteoroloji mühendisi Doç. Dr. Deniz Demirhan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Demirhan, vatandaşları toz taşınımına karşı da uyardı.

Son dakika: Sibirya’da sıcaklık 38 dereceye çıktı! Havalara ne oluyor? İklim değişikliği hızlandı mı? Uzman isim canlı yayında açıkladı |Video SON DAKİKA: SİBİRYA'DA SICAKLIK 38 DERECEYE ÇIKTI! HAVALARA NE OLUYOR? İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ HIZLANDI MI? UZMAN İSİM CANLI YAYINDA AÇIKLADI |VİDEO

125 bin yıldır görülmeyen sıcaklıklar mı geliyor?
125 bin yıldır görülmeyen sıcaklıklar mı geliyor?
Bugün hava durumu nasıl olacak?
Bugün hava durumu nasıl olacak?
Sel felaketi böyle geldi
Sel felaketi böyle geldi
İstanbul'da korkutan yangın
İstanbul'da korkutan yangın
Sır olay! 18 yıl sonra kemik parçaları...
Sır olay! 18 yıl sonra kemik parçaları...
Zeytinburnu'ndaki silahlı yaralama olayıyla alakalı flaş gelişme
Zeytinburnu'ndaki silahlı yaralama olayıyla alakalı flaş gelişme
Bataklık operasyonunun yeni görüntüler
Bataklık operasyonunun yeni görüntüler
Kayıp Melek'ten acı haber!
Kayıp Melek'ten acı haber!
Oturma odasında muayene skandalı!
Oturma odasında muayene skandalı!
Sibirya’da sıcaklık 38 dereceye çıktı
Sibirya’da sıcaklık 38 dereceye çıktı
İki denizin sınırı Kur’an-ı Kerim’in mucizesi
İki denizin sınırı Kur’an-ı Kerim’in mucizesi
Rusların Türkiye özlemi
Rusların Türkiye özlemi
Daha Fazla Video Göster