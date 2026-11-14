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Kış lastiği zorunluluğu yarın başlıyor! Sürücüler dikkat: İşte hayati uyarılar
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kış lastiği zorunluluğu yarın başlıyor! Sürücüler dikkat: İşte hayati uyarılar

Ticari araçlarda zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım itibarıyla başlıyor. Lastik değişim merkezlerinde yoğunluk artarken A Haber muhabiri Merve Köloğlu, Lastik Uzmanı Dursun Emir ile uygulamanın kapsamını, yaz ve kış lastikleri arasındaki farkları ve sürücülerin dikkat etmesi gerekenleri ele aldı. Emir, kış lastiği için kar yağışının beklenmemesi gerektiğini vurgulayarak lastik değişiminin ardından balans ve rot ayarlarının yapılması uyarısında bulundu.

Büşra Arga
Editör
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