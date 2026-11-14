ABD'deki havacılık krizinde 9 olay detayı! Avrupa'da yaşananlarla bağlantılı mı?

ABD'de binlerce uçuşun iptal edilmesine neden olan havacılık krizi, ülkenin eskiyen altyapısını ve personel eksikliğini yeniden gündeme taşıdı. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Tolga Sakman, A Haber ekranlarında son iki yılda benzer nedenlerle 9 olay yaşandığını belirterek Elon Musk dönemindeki kamu personeli kesintilerine ve Trump'ın 30 milyar dolarlık modernizasyon bütçesi talebine dikkat çekti.