İstanbul dahil 11 il için sarı alarm: Rüzgar tersine dönecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliğinden hafta sonu planı yapan vatandaşlar için peş peşe kritik uyarılar geldi. Türkiye batı bölgelerden giriş yapan yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına girerken, İstanbul dahil 11 il için sarı kodlu yağış uyarısı verildi. Kent genelinde bugün poyrazla birlikte sıcaklığın 8 derece düşeceği, dolu ve hortum oluşma riskinin bulunduğu bildirildi. Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgar ile fırtına etkisini sürdürürken, yağışlı havanın pazar günü doğu kesimlere ilerleyeceği ve pazartesi günü batı ile iç bölgeleri terk edeceği tahmin ediliyor.