12.381 yeni vaka! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 24 Temmuz koronavirüs tablosunu açıkladı

Sağlık Bakanlığı, ’Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu’ verilerini paylaştı. Türkiye’de son 24 saatte 221 bin 463 Kovid-19 testi yapıldı, 12 bin 381 kişinin testi pozitif çıktı, 58 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 1 milyon 106 bin 966 aşı uygulandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden yapıtığı paylaşımda, "Vaka sayılarındaki artış devam ediyor. Bu durum hastaneye yatışlara da yansıyabilir. Bundan korunmanın yolu tedbirlere uymak ve aşı olmak." ifadelerini kullandı. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

Türkiye'de son 24 saatte 221 bin 463 Kovid-19 testi yapıldı, 12 bin 381 kişinin testi pozitif çıktı, 58 kişi hayatını kaybetti.



Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 1 milyon 106 bin 966 aşı uygulandı.

Sağlık Bakanı Koca, "Vaka sayılarındaki artış devam ediyor. Bu durum hastaneye yatışlara da yansıyabilir. Bundan korunmanın yolu tedbirlere uymak ve aşı olmak." dedi.