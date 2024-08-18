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Sokakları adeta tarih kokuyor! Anadolu Diyarı Midyat’ta

Sokakları adeta tarih kokuyor! Anadolu Diyarı Midyat’ta

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.08.2024 17:04
Güncelleme:18.08.2024 17:04
Anadolu Diyarı bu hafta kadim şehirlerimizden Mardin'in Midyat ilçesine konuk oldu. Ekibimiz şehrin tarihini, doğal güzelliklerini, gelenek ve göreneklerini sizler için görüntüledi.
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Sokakları adeta tarih kokuyor
Sokakları adeta tarih kokuyor
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