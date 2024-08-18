Sokakları adeta tarih kokuyor! Anadolu Diyarı Midyat’ta

Anadolu Diyarı bu hafta kadim şehirlerimizden Mardin'in Midyat ilçesine konuk oldu. Ekibimiz şehrin tarihini, doğal güzelliklerini, gelenek ve göreneklerini sizler için görüntüledi.

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