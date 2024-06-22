Sokak ortasında husumetliler karşı karşıya geldi! Baba oğlu gözünü kırpmadan öldürdü

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde daha önceden aralarında husumet olan şahıslar arasında çıkan kavga cinayetle sonuçlandı. Kavgada baba ve oğlu ölürken, bir kişi de ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerinden aracı ile ayrılan katil İlçe Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

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