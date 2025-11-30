Dükkanını pis su basan esnaftan İSKİ’ye sert tepki: Rezilliğe bak

Son günlerde etkisini artıran sağanak yağış Esenyurt'ta su baskınlarına neden oldu. Dükkanını su basan bir esnaf ise İSKİ'ye tepkiye gösterdi. İSKİ'den yanıt alamayan vatandaşlardan biri "Dükkanımı kasaya kadar pis su basıyor. Bugün yine aradım, 'numara sırasına göre geleceğiz' dediler. Burada 8-10 kişi kovayla su temizliyoruz. Yağmur suyu giderimizden lağım geliyor. Esenyurt Belediyesi'nden geçen hafta bir vidanjör geldi, açtı ama 'İSKİ de bu arızaya baksın' dedi. Bu rezilliğe bak!" şeklinde konuştu.